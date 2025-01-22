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        Haberler Gündem Güncel Hafriyat kamyonu yolda oluşan çukura düştü | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de hafriyat kamyonu yolda oluşan çukura düştü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, isale boru hattının patlaması sonucu oluşan çukura düşen hafriyat kamyonu vinçle çıkarıldı. Olaya ilişkin Edremit Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:35
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        Hafriyat kamyonu yolda oluşan çukura düştü
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        Balıkesir'de Edremit ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi Ülkü Yolu'nda seyreden İ.Ö. idaresindeki hafriyat kamyonu, kanalizasyon isale hattının patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

        Olay fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri sevk edildi.

        Devrilen hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Ekipler, güvenlik nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

        Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu isale hattının daha önce Edremit Çayı'na döküldüğü ve yaklaşık 1 hafta önce BASKİ yetkililerince hattın yönünün değiştirilerek, Ülkü Yolu'nun altından geçen yağmur suyu giderlerine verilmesi sonucu yolun çöktüğü belirtildi.

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