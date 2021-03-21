21 Mart Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kontrollü normalleşme kapsamında cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulaması akşam saat 21.00'da başlıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü de tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİDİR?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.