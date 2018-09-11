A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından golü atan oyuncularımızdan Hakan Çalhanoğlu maç sonunda açıklamalar yaptı. Kariyerini Milan'da sürdüren başarılı futbolcu çok mutlu olduklarını dile getirirken, Rusya maçı sonrasında yapılan eleştirilere de çok üzüldüğünü söyledi.

Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonunda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

''Çok mutluyum. Rusya maçından sonra çok üzgündüm, çok eleştirildim. İçimde tuttum hepsini. Bu maçta çok gol atmak istedim. Yendik. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bizi çok eleştirdiler. Burası milli takım, bizim zamana ihtiyacımız var. Her gün beraber idmana çıkmıyoruz, her zaman berabere maça çıkmıyoruz. Soyunma odasında da atmosfer çok iyi. Bugün iyi bir maç sergiledik. Adamlar bir kere geldi, gol attı. Gereksiz goller yiyoruz. Önde iyi işler yapıyoruz. Bazen sonunu getiremiyoruz ama önemli olan kazanmaktı. Biz bir aileyiz, biz milli takımız. Eleştiriler beni çok üzdü. 3 net pozisyonum vardı (Rusya maçı). Bunları ben de biliyorum, söylemelerine gerek yok. Emre Akbaba'yı da tebrik ediyorum, inşallah böyle devam ederiz.''

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