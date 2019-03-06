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Norveç'te yaşayacaklarını söyleyen Hepcan duygularını şöyle dile getirdi: Açıkçası gelgitli ve çalkantılı bir yaşantım vardı. Sonra o gelip hem elimi tuttu hem de beni yukarıya çekti. Tekrar iyi nefes aldığımı hissediyorum ve onu çok fazla seviyorum. Umarım ailelerimize minik torunlar sevdirebiliriz.