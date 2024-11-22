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        Hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasında gerekçeli karar açıkladı

        MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı. Kararda Koca hakkında "hakemin görevi sırasında hatalı karar vermiş olması durumunun doğrudan haksız fiil olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:18
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        Hakem Meler'e saldırı davasında gerekçeli karar
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        Hakem Halil Umut Melerin darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

        Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararına göre, 11 Aralık 2023'de MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor futbol takımları arasında müsabakanın ardından hakemlerin sahadan güvenlik eşliğinde ayrılmak üzere orta alanda toplandıkları esnada sanık Koca'nın, Meler'e yumruk attığı, sanıklar Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın o sırada yerde bulunan Meler'in çeşitli yerlerine birden fazla kez tekme ile vurarak darbettikleri, sanık Osman Erkam Can'ın ise Meler'e yönelik tekme salladığı ancak isabet ettiremediği anlatıldı.

        Yargılama sonucunda sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçlarından 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

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        HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMADI

        Gerekçeli kararda, Koca hakkında "iyi hal indirimi" yapıldığı ancak "hakemin görevi sırasında hatalı karar vermiş olması durumunun doğrudan haksız fiil olarak kabul edilemeyeceği, katılandan doğrudan sanığa yönelen haksız eylem veya sözün de bulunmadığı" ifade edilerek, haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.

        Sanık Çelikkaya'nın ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçlarından 5 yıl 15 gün hapse mahkum edildiği anımsatılan gerekçede, sanık Şahin'in de aynı suçlardan 4 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

        AYRI AYRI ÜST SINIRDAN MAHKUMİYET KARARI

        Sanıklar Şahin ve Çelikkaya'nın da eylemleriyle olayın daha da büyümesine sebep oldukları ve kastın yoğunluğu ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek her bir suç bakımından ayrı ayrı üst sınırdan mahkumiyet kararı verildiği vurgulandı. Bu sanıklara verilen cezalara da haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.

        Sanık Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildiği aktarıldı.

        Gerekçede, "tüm sanıklar hakkında spor kulüplerinin, federasyonların ve bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına, spor müsabakalarını seyirden yasaklama şeklinde güvenlik tedbiri uygulanmasına" karar verildiği bildirildi.

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        #Halil Umut Meler
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