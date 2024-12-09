Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de 7 köy ve mezradaki kanalizasyon çalışmaları | Son dakika haberleri

        Hakkari'de 7 köy ve mezradaki kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

        Hakkari Özel İdaresi'nce, 7 köy ve mezrada yürütülen kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. Söz konusu köy ve mezralarda 9 bin 450 metre kanalizasyon hattı döşendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 7 köy ve mezradaki kanalizasyon çalışmaları
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakkari'de Özel İdaresince, 7 köy ve mezrada yürütülen kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

        İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, köylerde yaşam şartlarının iyileştirilmesi için altyapı çalışmaları başlatıldı.

        İle bağlı Işıklar, Şemdinli'ye bağlı Bağlar, Alan, Çubuklu ve Altınsu köyleri ile Korgan köyüne bağlı Güzelkonak ve Aktütün mezralarındaki kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

        Söz konusu köy ve mezralarda yapılan rögarlar, sızdırmalı fosseptik çukurlarına bağlanarak 9 bin 450 metre kanalizasyon hattı döşendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #hakkari haberleri
        #il Özel İdaresi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi