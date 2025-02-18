Kayakseverlerden Ömer Faruk Aşkan, tesisin ziyaretçilere kesintisiz kayak yapma imkanı sunduğunu belirterek, "Gece kayağında start verildi. Tüm kayakseverleri buraya bekliyoruz. Umarım burası daha da gelişir. Gece kayak yapmak çok güzel bir duygu. Işıklandırma sistemi gayet güzel olmuş. Pistte kör nokta da bulunmuyor" dedi.

Erkan İrden de tesisin kent için çok şey ifade ettiğini dile getirdi. Son zamanlarda insanların kayak merkezine akın ettiğini belirten İrden, "İnsanlar burayı seviyor. Gündüz aldığımız zevkin çok daha fazlasını gece kayağından alabiliyoruz. Hava mükemmel, pist mükemmel. Bunu anlatmak zor. Yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.