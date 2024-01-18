Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan
HAKKARİ- Çukurca kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
HAKKARİ- Çukurca kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Hakkari-Çukurca kara yolunun 50´nci kilometresinde bulunan Şorte mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları ile yol ulaşıma kapandı. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları 114´üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yoldaki kaya ve toprak yığınları kaldırılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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