Dağdan kopan kayalar nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı

Hakkari'de dağdan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Hakkari-Çukurca kara yolu, sabah saatlerinde Köprülü köyü yakınlarında dağdan kopan kayaların düşmesi sonucu kapandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ile Çukurca Özel İdaresi ekipleri, kaya ve taş parçalarını temizleyerek yolu açtı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

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