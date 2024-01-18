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        Dağdan kopan kayalar nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı

        Hakkari'de dağdan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:48
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        Dağdan kopan kayalar nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı
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        Hakkari'de dağdan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Hakkari-Çukurca kara yolu, sabah saatlerinde Köprülü köyü yakınlarında dağdan kopan kayaların düşmesi sonucu kapandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ile Çukurca Özel İdaresi ekipleri, kaya ve taş parçalarını temizleyerek yolu açtı.

        Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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