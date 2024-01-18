Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Yüksekova'da başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başladı.

İlçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Kamışlı köyünde bulunan pistte düzenlenen organizasyona 20 ilden 560 sporcu katıldı. Yarışlar öncesi katılımcıların "Şehitler ölmez vatan bölünmez" pankartı taşıdığı programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinden sporcuların katıldığı yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bölgede dört mevsimin aynı anda yaşandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlimiz ve ilçemizde bu ve buna benzer çok anlamlı müsabakaları her gün artırarak yapmaya çalışıyoruz. Bundan önceki dönemlerde de önemli organizasyonları paydaş kurumların işbirliğiyle gerçekleştirdik. Bugünkü müsabakalarda 560 sporcu ve 300'ü aşkın idareci, hakemin katıldığı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Amacımız misafir ettiğimiz bütün sporcularımızı en iyi şekilde ağırlamak, coğrafyamızı, kültürümüzü tanıtmak ve sıkıntı yaşamadan yarışmalarını sağlamaktır. Bütün sporcularımıza ve teknik kurula teşekkür ederim."

Kastamonu'dan gelen Sıla Pişman da ilçenin güzel ama havasının soğuk olduğunu dile getirerek, "Perşembe günü geldik. Herkes bizimle yakından ilgileniyor. 8 yıldır bu sporu yapıyorum. Burada 2. yarışmam. Pistler çok güzel. Kar seviyesi de yüksek. Kayak için ortam güzel. Farklı illerden sporcular var. Ben de başarı için mücadele edeceğim." dedi.

Çankırı'dan gelen Ali Sarsılmaz da pistin çok güzel olduğunu bildirerek, "Geçen sene de gelmiştik. O yarışta elenmiştim ama şimdi dereceye girmeye çalışacağım. Buradaki kar kalitesi çok güzel. Rakiplerimize başarılar dilerim." diye konuştu.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'in startı vermesiyle başlayan yarışmada sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği organizasyonda Çimşit ve protokol üyeleri katılımcılarla halay çekti. Sanayi ve Ticaret Odası tarafından alandakilere çorba ikramında bulunuldu.