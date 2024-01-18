Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 23 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kapanan 671 mahalle ve mezra yolundan 664'ü ekiplerce açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 7 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

- Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar, tipi ve çığ nedeniyle Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 1 köy ve 1 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Şemdinli'de de karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu köy yollarında genişletme çalışması yaptı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 4 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kentte etkili olan kar nedeniyle Varto ilçesine bağlı 10 köye ulaşımın sağlanmadığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarının kısa sürede açılacağını bildiren Yentür, kentte meydana gelebilecek acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.