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        Hakkari'deki kayak merkezinde açılan 120 yataklı otel kış turizmini canlandıracak

        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olan Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, yapımı tamamlanan 120 yataklı 4 yıldızlı oteliyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:06
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        Hakkari'deki kayak merkezinde açılan 120 yataklı otel kış turizmini canlandıracak
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        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olan Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, yapımı tamamlanan 120 yataklı 4 yıldızlı oteliyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan, her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, yatırımlarla gelişmeye devam ediyor.

        Geçen yıl yeni pistler kazandırılan, kapalı yürüme bandı yapılan tesiste, ziyaretçi ve sporcuların konaklama sorununun çözülmesi amacıyla 4 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin desteğiyle inşa edilen 50 odalı, 120 yatak kapasiteli otelde çalışmalar tamamlandı.

        Türk hamamı, sauna, 2 suit oda, kafeterya, restoran, kayak odası ve toplantı salonu gibi bölümleri bulunan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen otel, misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Çeşitli illerden kayakseverler ile İran, Irak ve bazı ülkelerden turistlerin ilgi gösterdiği merkezin, açılan otelin de etkisiyle daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, kayak merkezinin her geçen yıl adından daha çok söz ettirdiğini söyledi.

        Yeni yatırımlarla tesisi geliştirmeye çalıştıklarını belirten Yıldırım, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak ve daha çok ziyaretçi ağırlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Bu yıl da sezonu en erken açan merkezlerden biri olduklarını ifade eden Yıldırım, "Buranın rakımı yüksek. Buraya düşen doğal kar miktarı oldukça yüksek. Şu anda 2 metreye yakın kar var. Bölgede en çok tercih edilen kayak merkezlerinden biriyiz. Hem mekanik sistemlerin çok ucuz olması hem de yeni hizmete açtığımız otelin fiyatının uygun olması sayesinde ciddi bir talep söz konusu." dedi.

        - "Otelde kış sporlarında arayıp da bulmak istediğiniz her şey mevcut"

        Tesisteki en büyük eksikliğin otel olduğunu, merkezde konaklayacak yer olmadığı için insanların günübirlik gelip dönmek zorunda kaldığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bu yıl hizmete aldığımız 50 odalı, 120 kişi kapasiteli otelimiz, ilk rezervasyonlarını almaya başladı. Şu anda müşterilerimiz otelde konaklıyor. Daha rahat oldu. İnsanlar buraya gelip konaklayıp daha çok zaman geçirebiliyor. Güzel bir hizmet oldu. Burada turizmin gelişmesini sağlamak amacıyla hem kayakseverleri hem de sporcuları ağırlıyoruz. Otelde hem suit odalar hem de single odalarımız, ikili, üçlü, dörtlü odalarımız var. Odaların konforu son derece iyi. Türk hamamı ve saunalar var. Otelde kış sporlarında arayıp da bulmak istediğiniz her şey mevcut. İstihdama da katkısı oldu. Sadece kış sporlarında değil, yazın da burada doğaseverleri ağırlayacak şekilde konsept geliştirdik. Merga Bütan Kayak Merkezi hem yazın hem de kışın turizme ciddi anlamda katkı sağlayacaktır."

        Otelde istihdam edilen Gülhan Öner de yeni inşa edilen otelin kente büyük katkısının olacağını belirterek, "Ben de burada işe başladım. Otelimiz turizme katkı sağlayacak. Misafirlerimiz en güzel şekilde konaklayabilir. Herkesi bekliyoruz. Otelin çalışanları olarak buraya konaklamaya gelenleri en iyi şekilde ağırlayacağımıza eminim. Gelen herkese keyifli zamanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlardan Şaban Duran, kayak merkezinde otelin dışarıdan gelen ziyaretçilere iyi bir imkan sunacağına işaret ederek, "Burası her türlü etkinlik için iyi oldu. Biz de her hafta geliyoruz. Her yerden buraya geliyorlar. Tesisimiz çok iyi. Turistler için de iyi oldu. Hayırlı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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