        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Çelik'ten veda ziyaretleri

        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:34
        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Çelik'ten veda ziyaretleri
        İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Derecik ilçesini ziyaret etti.

        Kaymakam Sezai Demirci ve Belediyede Başkan Vekili Mesut Temel ile bir araya gelen Çelik, daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde vatandaşlarla buluştu.

        Vatandaşlarla vedalaşan ve helallik isteyen Çelik, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Şemdinli ilçesine geçti.

        Burada da vatandaşlarla vedalaşan Çelik, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak görev süresince kentin her metrekaresini yakından takip ettiğini söyledi.

        Hakkari'ye hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Eğer kabul ederseniz artık bu memleketin bir hemşehrilisi olarak hayatıma devam edeceğim. Bu coğrafyanın her noktasını hem uydudan hem sahada kalben, sizlerin anlatımlarıyla dinledim. Elbette eksiklerimiz, tamamlayamadığımız işler olmuştur. Hakkınızı helal edin. Artık Hakkariliyiz, Şemdinliliyiz. Bu duygu ruhumuza işlendi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

