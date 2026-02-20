Hakkari Müftüsü Okuş, öğrencilerle buluştu
Hakkari'de İl Müftüsü Hüseyin Okuş, öğrencilerle bir araya geldi.
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret eden Okuş, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, derslere gereken önemin verilmesini istedi.
Zamanın kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Okuş, "Helal ve haram bilincinin artırılması gerekiyor. Kötü niyetli kişi ve oluşumlara karşı da dikkatli olmalısınız. Bu yıl düzenlenen ve umre ödülü bulunan bilgi yarışmasına katılım göstermenizi istiyorum." dedi.
