        Hakkari Haberleri

        Hakkari Müftüsü Okuş, öğrencilerle buluştu

        Hakkari'de İl Müftüsü Hüseyin Okuş, öğrencilerle bir araya geldi.

        20.02.2026 - 16:42
        Hakkari Müftüsü Okuş, öğrencilerle buluştu
        Hakkari'de İl Müftüsü Hüseyin Okuş, öğrencilerle bir araya geldi.

        Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret eden Okuş, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, derslere gereken önemin verilmesini istedi.

        Zamanın kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Okuş, "Helal ve haram bilincinin artırılması gerekiyor. Kötü niyetli kişi ve oluşumlara karşı da dikkatli olmalısınız. Bu yıl düzenlenen ve umre ödülü bulunan bilgi yarışmasına katılım göstermenizi istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

