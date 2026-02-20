Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hakkarigücü'nü 1-0 mağlup etti. Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Konuk ekip, 77. dakikada Lara Pintassilgo'nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah beyazlılar bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı, Hakkarigücü ise 25 puanda kaldı.

