Hakkari'de mahalle yoluna büyük kaya parçaları düştü

Hakkari'de kayalık alandan kopan büyük kaya parçaları mahalle yolunu kapattı. Biçer Mahallesi'ndeki yola, kayalık alandan büyük kaya parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, iş makinesiyle yoldaki kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalara destek verdiği bölgede, AFAD ekipleri de inceleme yaptı.

