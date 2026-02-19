Canlı
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de mahalle yoluna büyük kaya parçaları düştü

        Hakkari'de kayalık alandan kopan büyük kaya parçaları mahalle yolunu kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:04 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:04
        Hakkari'de mahalle yoluna büyük kaya parçaları düştü
        Hakkari'de kayalık alandan kopan büyük kaya parçaları mahalle yolunu kapattı.

        Biçer Mahallesi'ndeki yola, kayalık alandan büyük kaya parçaları düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Belediye ekipleri, iş makinesiyle yoldaki kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalara destek verdiği bölgede, AFAD ekipleri de inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

