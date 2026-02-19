Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

        Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 18:08 Güncelleme: 19.02.2026 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.

        Kentte orucun en erken açıldığı ilçede vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

        Saat 17.52'de okunan ezanla iftara başlayan ilçe sakinleri, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

        İlçe sakinlerinden Haşim Karadeniz, tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.

        Bir kez daha ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açan ilçedeyiz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran ile anlamlı bir anlaşma yapmamız gerek"
        "İran ile anlamlı bir anlaşma yapmamız gerek"
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Hakkari'de küpe ve aşılama çalışması sürüyor
        Hakkari'de küpe ve aşılama çalışması sürüyor
        Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı
        Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı
        Teknolojiye direnen miras: Yüksekova'nın 40 yıllık sahur nöbeti başladı
        Teknolojiye direnen miras: Yüksekova'nın 40 yıllık sahur nöbeti başladı
        Yüksekova'da silahla başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
        Yüksekova'da silahla başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
        Beyaz örtüyle kaplanan Menderesler, dronla görüntülendi
        Beyaz örtüyle kaplanan Menderesler, dronla görüntülendi
        Yüksekova'da silahlı intihar girişimi: 1 ağır yaralı
        Yüksekova'da silahlı intihar girişimi: 1 ağır yaralı