Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.
Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.
Kentte orucun en erken açıldığı ilçede vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.
Saat 17.52'de okunan ezanla iftara başlayan ilçe sakinleri, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.
İlçe sakinlerinden Haşim Karadeniz, tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.
Bir kez daha ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açan ilçedeyiz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.