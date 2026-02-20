Yeniden Refah Partisi heyetinden Derecik ilçesine ziyaret
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu ve beraberindekiler, Hakkari'nin Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu ve beraberindekiler, Hakkari'nin Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Osmanağaoğlu, partisinin Van İl Başkanı Yakup Demir, Hakkari İl Başkanı Sebahattin Mavigöz ile ilçeye geldi.
Belediye Başkan Vekili Mesut Tekin ile bir araya gelen Osmanağaoğlu, ardından Kaymakam Sezai Demirci'yi makamında ziyaret etti.
Derecik Şehitliği'ne geçerek dua eden Osmanağaoğlu, esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.