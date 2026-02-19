Hakkari'de şehit aileleri ve gaziler, iftar programında bir araya geldi

Hakkari'de "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" iftar programı düzenlendi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, öğretmenevinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un ettiği duanın ardından konuşan Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, şehit aileleri ile gazilerin, milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirtti.



Şehitlerin aileleri ile gazilerin, devletin ve milletin baş tacı olduğunu ifade eden Zor, "Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman yanınızdadır. Sizlerin duası ve desteği bizler için en büyük güç kaynağıdır." dedi.



Programa, Vali yardımcıları Recep Gündüz ve Tayyar Emre Mahmutoğlu ile protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

