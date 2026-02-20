Canlı
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 71 yaşındaki Günşar'ın ahşap tutkusu sanata dönüştü

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Adil Günşar, yıllardır sürdürdüğü ahşap tutkusunu el emeğiyle ortaya koyduğu özgün eserlerle sanata dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:17 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:17
        Hakkari'de 71 yaşındaki Günşar'ın ahşap tutkusu sanata dönüştü
        Günşar, emekli olduktan sonra kızının desteğiyle sanata yönelerek, ahşap oyma ve yağlı boya resimleri yapmaya başladı.

        Eğitim almadan el emeğiyle 3 yıldır ahşaptan hayvan figürleri tasarlayan Günşar, hazırladığı yağlı boya tablolarıyla da dikkati çekiyor.

        Evinin bir köşesini atölyeye dönüştüren Günşar, kızıyla birlikte ürettiği eserleri sergilemeyi planlıyor.

        Günşar, AA muhabirine, emekli olduktan sonra hobi olarak sanatla uğraşmaya başladığını söyledi.

        Kendi çabasıyla çeşitli eserler yaptığını belirten Günşar, şunları kaydetti:

        "Evimde oluşturduğum çalışma alanında deniz manzaraları, doğa temalı tabloların yanı sıra ahşaptan da hayvan figürleri yapıyorum. Sanat bir uğraş olmanın ötesinde motivasyon kaynağım oldu. Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da beni ziyaret etti. Kaymakamımızın bizleri ziyaret etmesiyle enerjimiz daha da yükseldi. Kızımla beraber daha fazla çalışmaya başladık."

        İnsanlara sanatla uğraşmalarını tavsiye eden Günşar, "Evde boş boş zaman geçirmesinler. Bu yaştan sonra başka işler yapamayız ama böyle hobilerle hem vakit geçirebilir hem de mutlu olabiliriz." dedi.

