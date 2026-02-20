Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Hakkari'ye geldi

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 71'inci şehir olarak geldiği Hakkari'de vatandaşlarla buluştu.





Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan 26 yaşındaki Koç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Örümcek Adam" kostümüyle bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler gerçekleştirdi.



Depremin ardından Türkiye'yi gezmeye başlayan İzmirli fenomen, son olarak Hakkari'ye geldi.



Çarşı merkezi ve ara sokaklarda kostümüyle gezen Koç, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.



İş yerlerini gezerek esnafla konuşan Koç, çocuk ve gençlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.



Koç, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden sonra afet bölgesine giderek çocuklara motivasyon kaynağı olmaya başladığını söyledi.



Deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirten Koç, şunları kaydetti:



"Herkesin bir hayali var. Ben de 'Türkiye'yi gezip Örümcek Adam kostümüyle sosyal farkındalık projeleri yapacağım' dedim. Otostopla yollara çıktım. Gittiğim 71'inci şehir Hakkari oldu. Beni burada çok güzel karşıladılar. Doğu insanı her zaman gönlümdedir. Hayallerimi gerçekleştirip çocuklara, halka örnek olmaya devam edeceğim. Annem, babam gurur duysun. Oğlunuz, hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyorum. İş adamlarımıza seslenmek istiyorum. Hayırseverler, değerli büyüklerim yardım etmek isterlerse edebilirler. Türkiye'yi gezdikten sonra güzel Türkiye'mi, yurt dışında da temsil etmek istiyorum."

