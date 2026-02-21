Canlı
        Hakkari'de rüzgarın etkisiyle karda oluşan dalgalı desenler şaşırttı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de son günlerde etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle yüksek kesimlerde karın yüzeyinde oluşan dalga şeklindeki desenler doğaseverleri şaşırtıyor.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:07
        Hakkari'de rüzgarın etkisiyle karda oluşan dalgalı desenler şaşırttı
        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de son günlerde etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle yüksek kesimlerde karın yüzeyinde oluşan dalga şeklindeki desenler doğaseverleri şaşırtıyor.

        Kentte geçen hafta etkili olan yağışların ardından yüksek kesimdeki Durankaya beldesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu.

        Bölgede en fazla kar yağışı alan yerleşim yerlerinden biri olan Yeni Mahalle yakınındaki arazi ve dağların karla kaplı yüzeyinde şiddetli rüzgarın aşındırmasıyla dalga şeklinde desenler oluştu.

        "Kar dalgacıkları" da denilen ilginç görüntünün oluştuğu bölgeye gelen doğaseverler, desenlerin oluştuğu karda yürüyerek fotoğraf çekti.

        Dağlardaki dalgalı şekiller, dronla görüntülendi.

        - "Nadir görülen bir şey"

        Bölgede gezintiye çıkan doğasever Esat Kılınç, AA muhabirine, kentin doğasının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Kış mevsiminde güzel manzaralar oluştuğunu belirten Kılınç, "Bu yıl çok kar yağdı. Karın ardından güzel görüntüler de ortaya çıkıyor. Oluşan kar dalgaları güzel bir doğa olayıdır. Nadir görülen bir şey. Fazla yağan kar ve rüzgarın etkisiyle oluşuyor." dedi.

        Kılınç, doğaseverler olarak bölgeyi gezdiklerini ifade ederek "Bu yıl yağış fazlaydı. Bu konuda çok şanslıyız. Kış olmasına rağmen birçok kişi yazın buralara gelmek için bizimle irtibata geçiyor. Son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında ciddi bir artış var." değerlendirmesini yaptı.

        - "İlk kez böyle bir şey gördüm"

        Sabahattin Ertuş da kentin doğasını tanıtmak için sürekli etkinlikler yaptıklarını dile getirerek "Bölgede yer yer 2-3 metre kar var. Kar dalgaları oluşmuş. Biz de buradaki doğa olayını görmeye geldik. İlk kez böyle bir şey gördüm. Metrelerce uzunlukta kar dalgaları var. Fotoğraf çektik, doğayı gezdik. Güzel bir güneş ve manzara var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

