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        Yüksekova'da polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:10
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        Yüksekova'da polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Öğrencilerin daha güvenli ortamda okula gidip gelmelerini sağlamaya çalışan ekipler, okul çevrelerinde asayiş olaylarını önlemek için çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda Atatürk Anadolu Lisesi ve Özel Kanıt Koleji önünde denetim yapan polisler, öğrencileri de dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirdi.

        Çocuk Büro Amirliğinde görevli komiser Ahmet Dege, "Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekiplerimiz ve okul polislerimizle okul çıkışlarında asayişin sağlanması, okulla ilişkisi olmayan kişilerin tespiti amacıyla uygulama yaptık. Uygulamamız her gün devam ediyor. Öğrencilerimizin daha güvenilir şekilde eğitim ve öğretime devam etmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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