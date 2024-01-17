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        Farklı illerden ilkokul öğrencilerin gönderdiği mektuplar Hakkari'deki jandarma personeline ulaştı

        Farklı illerden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:32 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:32
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        Farklı illerden ilkokul öğrencilerin gönderdiği mektuplar Hakkari'deki jandarma personeline ulaştı
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        Farklı illerden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, farklı illerden ilkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin desteğiyle duygularını kaleme aldıkları mektupları Hakkari'ye gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı.

        Mektupları okuyan jandarma personeli, öğrencilerin anlamlı davranışını karşılıksız bırakmayarak onlara mektup yazdı, jandarma dergisi ve boyama kitabı gönderdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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