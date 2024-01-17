Fenerbahçe - Adanaspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Bartuğ, Krunic, Mert Hakan, Emre Mor, JoshuaKing, Batshuayi

ADANASPOR: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

REKLAM FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almıyor.

ARALARINDAKİ MAÇLAR Fenerbahçe ile Adanaspor tarihleri boyunca toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 23'ünü Fenerbahçe kazanırken, 8 maçtan Adanaspor galip ayrıldı. 15 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 79 gol atarken, Adanaspor 36 gol kaydetti.