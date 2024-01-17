Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe - Adanaspor maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Adanaspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Adanaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe evinde Adanaspor'u ağırlıyor. Mücadelede kazanan taraf Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 20:06 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk düdük geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 21.00

        YAYIN: A Spor

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırlıyor.

        FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Bartuğ, Krunic, Mert Hakan, Emre Mor, JoshuaKing, Batshuayi

        ADANASPOR: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

        Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        REKLAM

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemiyor.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almıyor.

        ARALARINDAKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe ile Adanaspor tarihleri boyunca toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 23'ünü Fenerbahçe kazanırken, 8 maçtan Adanaspor galip ayrıldı. 15 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 79 gol atarken, Adanaspor 36 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Zelenskiy: Ukrayna'nın inşası Rusya'nın parasıyla olmalı
        Zelenskiy: Ukrayna'nın inşası Rusya'nın parasıyla olmalı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        İzmir'de korkutan yangın
        İzmir'de korkutan yangın
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar