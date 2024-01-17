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        Haberler Gündem Güncel SEL UYARISI: Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında! - Son dakika haberler

        Hatay'da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı

        Hatay'da Asi Nehri'nin taşması nedeniyle 10 bin dekar arazi sular altında kaldı. Samandağ'da nehrin debisi arttığı için bölgede yaşayan vatandaşlara sel uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:41
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        Hatay'da etkili olanak sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı.

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        DHA'da yer alan habere göre kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı.

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        Antakya ilçesine bağlı Demirköprü, Paşaköy ve Aşağıoba mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı.

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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su basan arazilerde incelemelerde bulundu.

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        Müdürlükten yapılan açıklamada, 10 bin dekar alanın su altında kaldığı belirtilerek, "Demirköprü Mahallesi´nde depremde zarar gören tarihi köprünün tadilatı sırasında, yola konulan menfezlerin sayısının az olması nedeniyle gerekli drenaj sağlanamadığı ve bu nedenle Asi Nehri´nden gelen suyun geriye teptiği tespit edilmiştir" denildi.

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        Öte yandan, Asi Nehri´nin Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi´nden geçen kısmında da taşkınlar yaşandı. Nehrin debisi arttığı için bölgede yaşayan vatandaşlara sel uyarısı yapıldı.

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        #son dakika
        #Hatay
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