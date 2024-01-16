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        Kızılay gönüllülere Hakkari'de kar nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı

        Kızılay Hakkari Şubesince, son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücü ve vatandaşlara kumanya ve çorba dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:01
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        Kızılay gönüllülere Hakkari'de kar nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı
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        Kızılay Hakkari Şubesince, son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücü ve vatandaşlara kumanya ve çorba dağıttı.

        Kızılay Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolundaki Güldere köyü yakınlarında bazı sürücüler yolda kaldı.

        Bölgeye giden Şube Başkanı Recep Bozkurt ve gönüllüler, sürücülere çay ve çorba ikram etti.

        Kızılay gönüllüleri, Hakkari-Yüksekova kara yolundaki Yeniköprü yakınlarında zaman zaman kaya düşmesi sonucu kapanan yolda bekleyenler ile Şemdinli yolunda kar nedeniyle yolda kalan vatandaş ve sürücülere kumanya ve çorba dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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