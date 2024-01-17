Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, tazminatlarla servet kazandı!
Futbolun tarihinin önemli isimlerinden olan ve sayısız başarılar kazanan Jose Mourinho takımlardan ayrılarak adeta bir servet kazandı.
Kariyerinde Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi takımlar bulunan Jose Mourinho'nun Roma kariyeri de sona erdi.
Roma'yı UEFA Konferans Ligi şampiyonu yapıp UEFA Avrupa Ligi'nde de finale çıkartan Portekizli teknik adam bu sezon işlerin iyi gitmemesinin ardından Roma yönetimi tarafından işine son verildi.
Görev aldığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, bu şekilde dahi büyük paralar kazandı.
İşte Mourinho'nun bugüne kadar aldığı tazminatlar...
2007 - Chelsea: 20.9 milyon Euro
2013 - Real Madrid: 19.7 milyon Euro
2015 - Chelsea: 14.5 milyon Euro
2018 - Manchester United: 19.7 milyon Euro
2021 - Tottenham: 20.9 milyon Euro