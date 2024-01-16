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        Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu açıldı

        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:02
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        Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu açıldı
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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü ile Şırnak'a bağlı Ortaköy arasındaki bölgede çığ düşmesi sonucu kapanan kara yolunun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Kar kalınlığının fazla olması nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, uzun süren çalışma sonucu yolun tek şeridini açmayı başardı.

        Ekipler, yolun diğer şeridini de açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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