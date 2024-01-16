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        Kar ve çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu, ulaşıma açıldı

        KAR ve düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Çığ riskiyle bekletilen TIR'lar yolun açılmasıyla Şırnak yönüne gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:05
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        Kar ve çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu, ulaşıma açıldı
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        KAR ve düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Çığ riskiyle bekletilen TIR'lar yolun açılmasıyla Şırnak yönüne gitti.

        Yoğun kar yağışıyla belirli noktalara çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunun açılması için Karayolları Hakkari 114'üncü Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı. Kar ve çığ nedeniyle kapanan yol, yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Çığ riski nedeniyle yolda bekletilen 20'ye yakın TIR da yolun açılmasıyla birlikte Şırnak yönüne gitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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