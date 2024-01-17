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        Hakkari'de ekipler kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede kapalı yolları açıyor

        Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:53
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        Hakkari'de ekipler kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede kapalı yolları açıyor
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        Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, ekipler olumsuz hava koşulları sonucu kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çaba gösteriyor.

        Kar kalınlığının tipi ve yoğun yağış nedeniyle 7 metreye kadar ulaştığı yerlerde zor şartlarda çalışan görevliler, yerleşim birimlerine ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

        İş makinelerinin boyunu aşan kar kütlelerini temizlemeye çalışan ekipler, hafta başından bu yana kapanan 285 köy ve mezra yolunu açtı.

        Kapalı 2 köy ve 11 mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

        Şemdinli ilçesinde de belediye ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle temizledikleri karı, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, kapalı köy yollarında çalışma yürüten İlçe Özel İdaresi ekiplerini ziyaret etti.

        Alan ve Gelişim köylerinin yolunu açmaya çalışan personelle bir araya gelen Ateş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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