Hakkari'de 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen bilgi üzerine Esendere-Yüksekova kara yolunda seyir halindeki araç takibe alındı.

Polis kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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