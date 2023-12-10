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        Hakkari'de 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:00 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:15
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        Hakkari'de 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen bilgi üzerine Esendere-Yüksekova kara yolunda seyir halindeki araç takibe alındı.

        Polis kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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