Turkcell Kadın Futbol Süper Lig

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.

Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakaya futbolseverler ilgi gösterdi.

Zaman zaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da takip etti.

Ligde 4. galibiyetini alan Diyarbakır ekibi puanını 16'ya yükseltti, Hakkarigücüspor ise 14 puanda kaldı.