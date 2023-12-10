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        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:12
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Lig
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.

        Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakaya futbolseverler ilgi gösterdi.

        Zaman zaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı.

        Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da takip etti.

        Ligde 4. galibiyetini alan Diyarbakır ekibi puanını 16'ya yükseltti, Hakkarigücüspor ise 14 puanda kaldı.

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