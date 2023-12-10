Turkcell Kadın Futbol Süper Lig
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakaya futbolseverler ilgi gösterdi.
Zaman zaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da takip etti.
Ligde 4. galibiyetini alan Diyarbakır ekibi puanını 16'ya yükseltti, Hakkarigücüspor ise 14 puanda kaldı.
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