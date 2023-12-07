Yüksekova'daki doğaseverler, Şemdinli'de doğa yürüyüşü yaptı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde doğaseverler, Aktütün köyünü ve bölgedeki doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde doğaseverler, Aktütün köyünü ve bölgedeki doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi.

Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyesi yaklaşık 35 kişi, ilçeye bağlı Aktütün köyüne gitti.

Buradaki kanyonda yürüyüş ve tırmanış yapan doğaseverler, bölgedeki güzellikleri fotoğrafladı.

Kulüp Başkanı Suat Öztekin, Aktütün köyündeki doğal güzellikleri keşfetmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öztekin, "Bu haftaki rotamız Aktütün bölgesi oldu. 35 kişilik ekiple bölgede yürüyüş yaptık. Burası kışın tercih ettiğimiz bir rota. Yürüyüşe katılan herkes güzel zaman geçirdi. Bölgedeki sportif faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.