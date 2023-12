Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor

SAYİM HARMANCI - Türkiye'de kayak sezonun en erken açıldığı ve en geç kapandığı yerlerden Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi, kristal kar örtüsüyle kaplı pistlerinde kayak tutkunlarını ağırlamak için gün sayıyor.

Kar örtüsünün uzun süre kalması nedeniyle kayak sezonunun geç kapandığı Hakkari'de Merga Bütan bölgesine inşa edilen merkez, yatırımlarla bölgenin en gözde tesislerinden biri oldu.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki tesiste, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yeni sezon öncesi yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı.

Dörtlü telesiyejin çıktığı son nokta olan 2 bin 900 rakımda inşa edilen kafe ile 120 yataklı otel de yeni sezonda ziyaretçilere hizmet verecek.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki pistleri ve snowboard tutkunları için adrenalin dolu parkurlarıyla öne çıkan kayak merkezi, her yıl yöre sakinlerinin yanı sıra İran, Irak ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Toplam uzunlukları 10 kilometre olan 4 pist, 1200 metrelik telesiyej, 680 metrelik teleski ve 200 metrelik kapalı yürüme bandının yer aldığı merkeze gelenler, kentin manzarasına karşı kayak yapma imkanı buluyor.

Merkezde konuşlu Jandarma Arama Kurtarma timleri de bölgede gerekli önlemleri alarak, ziyaretçilerin güvenle kayak yapmasını sağlıyor.

Son yağışlarla kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu tesiste, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen yağışların ardından sezonun açılması planlanıyor.

Merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'dan bilgi alan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, snowtrack kar aracıyla pistleri inceledi.

Çelik, AA muhabirine, merkezin, bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Kayak merkezine son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığını belirten Çelik, açılış aşamasına gelen oteli de hem konaklamalı hem de günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn ettiklerini bildirdi.

Çelik, tırmanış sonrası dinlenmek için zirveye bir kafe inşa ettiklerini anlatarak, "Burası, Türkiye'deki, bölgedeki en güzel kayak merkezlerinden biri. Özellikle kar kalitesi çok iyi." dedi.

- "Milli takımlarımız irtifa kamplarını burada yapacak"

Merkezde her yıl 10 bine yakın çocuk ve gence kayak eğitimi verildiğini, hafta sonları da 5 bini aşkın üniversite öğrencisine kayak öğretildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Burada 150 bine yakın insanımızı misafir ediyoruz. Büyük bir rakam. Amacımız burayı bölgenin en önemli kayak merkezi yapmak ve kayak sporunun da merkezi olmak. Bu amaçla burayı milli takım irtifa kamplarının merkezi haline getirdik. Bundan sonra milli takımlarımız irtifa kamplarını burada yapacak. Kayaklı koşu, alp disiplini konusunda da öğrencilerimiz, spor kulüplerimiz ciddi anlamda eğitim alıyor ve antrenman yapıyor. Milli takıma ciddi anlamda sporcu gönderiyoruz. Neredeyse kayaklı koşu takımımızın yüzde 30'u Hakkarili, Yüksekovalı sporcularımızdan oluşuyor."

Kentte kayak sezonunun aralığın başında başlayıp mayısa kadar sürdüğünü ifade eden Çelik, "Önümüzdeki dönemin projelerini de başlattık. Kayak yapma sürelerini artırabilmek için hem yapay kar makinesi hem de gece ışıklandırma ve projelendirme çalışmalarına başladık. Gelecek yıl burada geceleri de kayak yapılabilmesi için ciddi bir altyapıyı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

- "Özel yatırımcılarımızı buraya davet ediyoruz"

Küresel ısınma nedeniyle birçok kayak merkezinde karın yerde kalma süresinin kısaldığına dikkati çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde durum aynı. O anlamda kentimiz çok şanlı. Özel yatırımcılarımızı buraya davet ediyoruz. Tesisimiz her anlamda çok müsait durumda. Hakkari'de her şey huzur ve güven içinde. Ülkemizdeki tüm kayakseverleri, kayak sporcularını şehrimize davet ediyoruz. Burada birçok aktivitenin yapılabilmesi için zemin oluşmuş durumda. Kentin inanılmaz bir doğası var. Adrenalin, doğa ve macera tutkunlarının istedikleri her aktiviteyi yapabilecekleri ortam var."