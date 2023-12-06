Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, muhtarlarla bir araya geldi Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıkcıoğlu, komutanlığın ilgili birim amirleriyle merkeze bağlı köy muhtarlarıyla görüştü.

Çarıkcıoğlu, muhtarlarla köylerdeki emniyet ve asayiş konularında istişarelerde bulundu.