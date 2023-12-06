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        Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

        Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:42
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        Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, muhtarlarla bir araya geldi
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        Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıkcıoğlu, komutanlığın ilgili birim amirleriyle merkeze bağlı köy muhtarlarıyla görüştü.

        Çarıkcıoğlu, muhtarlarla köylerdeki emniyet ve asayiş konularında istişarelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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