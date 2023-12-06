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        Kurtlar sürüye saldırıp, 65 koyunu öldürdü

        HAKKARI'ninYüksekova ilçesinde yaylada sürüye saldıran kurtlar, 65 koyunu öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:40
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        Kurtlar sürüye saldırıp, 65 koyunu öldürdü
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        HAKKARI'ninYüksekova ilçesinde yaylada sürüye saldıran kurtlar, 65 koyunu öldürdü.

        İlçenin Aşağıgüveç köyüne 10 kilometre uzaklıktaki Pancar Yaylası'nda otlatılan koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Sürücünün çobanı Yaşar Çelik, köylülere haber verdi. 65 koyunu öldüren kurtlar, gelen köylülerin müdahalesiyle uzaklaştı.

        Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyleyen sürünün sahibi Aydın Çelik, "Dün koyunlarımızı buraya otlamaya getirirken kurt sürüsü saldırdı. Çobanın haber vermesi üzerine köylülerle birlikte geldik. Hava karanlık olduğu için koyunlarımızı sayamadık ve kaç koyunun öldüğünü tespit edemedik. Sabah hava aydınlanınca köylülerle birlikte atlarla tekrar yaylaya geldik. Burada yaklaşık 65 koyunun öldüğünü gördük. Koyunlar hepsi hamileydi. Karınlarında kuzuları vardı. Bir ay sonra doğum yapacaklardı. Tek geçim kaynağımız bu koyunlardır. Yetkililerin mağduriyetimizi görmesini ve destekte bulunmalarını istiyorum" dedi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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