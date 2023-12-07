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        DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Hakkari'de yapıldı

        Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Hakkari'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:01
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        DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Hakkari'de yapıldı
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        Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Hakkari'de gerçekleştirildi.

        Hakkari Valiliğinde düzenlenen toplantıda, ajans desteklerine ilişkin hususlar, Avrupa Birliği destekli, Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması Projesi'ne ilişkin konular ve 2024 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin çalışma programı ve bütçesi incelendi.

        Bölgenin potansiyeli, ekonomisi, yatırım fırsatları ve kalkınma hedeflerine de değinilen toplantıda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekilli Ali Çelik, geniş bir vizyon ve bakış açısına sahip olmanın, somut projeler ortaya koymanın önemli olduğunu belirtti.

        Toplantıya, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Muş Valisi Avni Çakır, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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