Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı tatbikatta, deprem ve yangın esnası ile sonrasında yapılması gerekenler, yangına müdahale şekilleri ve yaralıları kurtarma teknikleri ele alındı.

Tatbikatta, senaryo gereği depremle binanın bir bölümünün çökmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi, olay yönetim merkezi ve sahra hastanesi kuruldu.

Güvenlik önlemlerinin ardından binaya giren AFAD, UMKE ve Polis Özel Harekat Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibi, enkaz altında yerini tespit ettikleri kişiyi kurtardı.

Üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de itfaiye merdiveni ve MAK ekibinin pencereden sarkıttığı halat yardımıyla tahliye edildi.

Yaralılar, sahra hastanesindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla sağlık kuruluşlarına gönderildi.