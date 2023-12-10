Hakkari'de yaralı at mahsur kaldığı yaylada ekiplerce kurtarıldı

Hakkari'nin Otluca köyü kırsalında ayağındaki yara nedeniyle mahsur kalan at, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Köydeki 2 bin 900 rakımlı bölgede bulunan yaylada yaralı atın olduğunu fark eden köy sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen DKMP şubesi ekipleri, karla kaplı bölgede zorlu yürüyüşün ardından ata ulaştı.

Sağ arka ayağındaki toynağın koptuğu belirlenen at, ekiplerin yardımıyla köye getirilerek bir ahıra yerleştirildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de atın tedavisi için bölgeye yönlendirildi.

DKMP şubesinde görevli Gökhan Eryiğit, ihbar üzerine bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Atın bulunduğu yere giderken araçlarının arızalandığını, bunun üzerine yaklaşık 3 saat kar ve tipide yürüyerek bölgeye ulaştıklarını anlatan Eryiğit, "Kendi imkanlarımızla atı köye indirmeye başladık. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerine haber verdik. Hayvanı korunacağı bir ahıra yerleştirdik." dedi.

Ekiplere destek veren köy sakini Muhammed Çavaş da koyunları otlatmaya götürürken yaralı atı gördüğünü belirterek, "Bunun üzerine ekiplere haber verdik. Atın toynağı kırılmıştı, yürümekte zorlanıyordu. Yaralı atı kurtaran ekiplere teşekkür ederiz." diye konuştu.