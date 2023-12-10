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        Hakkari'de yol kontrolünde 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 gözaltı

        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi'nde, yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:10
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        Hakkari'de yol kontrolünde 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 gözaltı
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        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi'nde, yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yol kontrolleri yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada araçta 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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