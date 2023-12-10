Hakkari'de yol kontrolünde 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 gözaltı

HAKKARİ'ninYüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi'nde, yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yol kontrolleri yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada araçta 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.