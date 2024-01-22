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        Yüksekova'da polisler tarafından 7 bin 100 öğrenciye seminer verildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 bin 100 öğrenciye polislik mesleği, güvenli internet, siber suçlar, internet bağımlılığı ve diğer konularda konusunda seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:21
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        Yüksekova'da polisler tarafından 7 bin 100 öğrenciye seminer verildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 bin 100 öğrenciye polislik mesleği, güvenli internet, siber suçlar, internet bağımlılığı ve diğer konularda konusunda seminer verildi.

        Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Benim Gücüm Polisimin Gücü" projesi kapsamında, eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli başkomiser Selman Beğde, proje kapsamında engelli öğrencilere yönelik uçurtma şenliği, ihtiyaç sahibi öğrencilere üniversiteye hazırlık kursu, blok tabanlı robotik ve kodlama kursu, seramik sanatları kursu ve 3D yazıcı operatörlüğü kursu düzenlediklerini belirtti.

        Kurslarda başarılı olana öğrencileri Ankara gezisine gönderdiklerini aktaran Beğde, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere ilgili konularda 7 bin 100 öğrenciye seminer verdik. Polislik meslek tanıtımı, güvenli internet, siber suçlar ve internet bağımlılığı ile ilgili çocuklarımızı bilgilendirdik ve onlarla bir araya geldik. Bununla beraber toplam 20 bin vatandaşımıza ulaştık. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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