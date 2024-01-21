AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez için karşılama programı düzenlendi

AK Parti'nin yerel seçimlerde Hakkari Belediye Başkan adayı gösterdiği iş insanı İsmet Ölmez, kentte düzenlenen programla karşılandı.

Hakkari'ye 25 kilometre mesafedeki Çiftlik mevkisinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Ölmez, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve teşkilat mensuplarıyla konvoy eşliğinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önüne geldi.

Burada programa katılanlara hitap adan Ölmez, hiç kimsenin Türklerle Kürtleri birbirinden ayırmaya gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Tüm sorunları demokratik yollardan çözmeleri gerektiğini belirten Ölmez, "Ben bir aşiretin, kabilenin belediye başkan adayı değilim. Ben Hakkari'nin belediye başkan adayıyım. Hizmet için karşınızdayım. Dün buradaydım, bugün de buradayım, yarın da burada olacağım. Bine yakın insanı istihdam ediyorum. Kazandığım parayla burada yatırım yaptım." dedi.

HDP yönetimdeki belediyelerin halka hizmet etmediğini dile getiren Ölmez, yetkiyi aldığında kentteki bütün sorunları birlik ve beraberlik içinde vatandaşların desteğiyle çözeceğini aktardı.

Seçimi kazanması durumunda hayata geçireceği projelere değinen Ölmez, şunları kaydetti:

"Hakkari'de kaç üniversite öğrencisi varsa hepsine burs vereceğiz. 500 eve doğal gaz ulaştı. Onların kombilerini biz bağlayacağız. Kentteki kaleyi de restore edeceğiz. Son dönemlerde depremler meydana geliyor. Hakkari'nin baştan sona kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Seçimi kazanmamız durumunda kentin yeniden inşa edilmesi için çaba sarf edeceğiz. Belediyeden maaş almayacağım. Bu maaşı ya ihtiyaç sahiplerine ya da öğrencilere vereceğim. Belediyenin araçlarına binmeyeceğim. Kendi aracımı kullanacağım. Yakıtını da kendim ödeyeceğim."

AK Parti İl Başkanı Kaya da daha önce böyle bir coşku yaşamadıklarını dile getirerek, "Biz gönülleri imar etmeye, muhabbet halkasını genişletmeye, Hakkari'mizin iç barışını, kardeşlik ruhunu yükseltmeye, kentimize hizmetkar olmaya geldik. Allah yolumuzu açık etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.