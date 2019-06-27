Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen ve ardından sinema sektörüne hızlı bir giriş yapan Halil Söyletmez, önceki gün eşi Şeyma Eke ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Sinema filmine uyarladığı 'Cumali Ceber' karakterini bu kez YouTube'da dizi olarak yayınlamaya hazırlanan Halil Söyletmez, bu yoğun süreçte bir hayli çalıştığını söyledi. Sinema filmi öncesinde YouTube'da dizi olarak yayınlanacak Cumali Ceber, daha sonra tekrar beyaz perdede sevenleriyle buluşacak.

Bu yoğun tempoda bir de hastalandığını söyleyen Halil Söyletmez, "Havalar malum çok fazla sıcak. Evde de klimayı açınca sıcak, soğuk çarptı beni sanırım. Ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyorum. açıklamasında bulundu.