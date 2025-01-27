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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev! - Futbol Haberleri

        Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev!

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak Çarşamba günü Young Boys-Kızılyıldız arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 19:27 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:27
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        Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev!
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        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.

        İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

        Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak.

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