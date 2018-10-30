Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen UEFA 2. VAR kursunda yer alıyor.

Kursta, hakemlere VAR konusunda eğitimler verilecek.

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