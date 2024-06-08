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        Haberler Bilgi Gündem Hallacı Mansur kimdir, hikayesi nedir? Hallacı Mansur kitapları neledir?

        Hallacı Mansur kimdir? Hallacı Mansur kitapları neledir?

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım Habertürk TV'de başkanlık seçimi öncesinde bir araya geldi. Karşılıklı demeçlerin olduğu tarihi programda, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Alicim sana bir şey tavsiye edeyim. Hallac-ı Mansur oku. Beni anlarsın." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "Hallacı Mansur kimdir, hikayesi nedir? Hallacı Mansur kitapları neledir?" sorularını gündeme getirdi. İşte Hallacı Mansur'un hikayesi ve hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 23:56 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:16
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        Hallacı Mansur kimdir?
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        Eski başkan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a takvsiyesi üzerine, Hallacı Mansur ve kitapları tekrardan gündeme geldi. Hallacı Mansur, en bilinen mutasavvuflardan biri olarak kabul edilmiş ve döneminde söylediği sözler anlaşılamadığından dolayı idam edilen bir tasavvuf insanıdır. Peki, " Hallacı Mansur kimdir, hikayesi nedir? Hallacı Mansur kitapları neledir?" İşte Hallacı Mansur hikayesi...

        HALLACI MANSUR KİMDİR?

        Hallacı Mansur en bilinen mutasavvuflardan biri olarak kabul edilmiş ve döneminde söylediği sözler tam olarak anlaşılamadığı için idam edilmiş bir tasavvuf insanıdır. Hallacı Mansur Allahu Tealanın varlığının her yerde yansıması olduğunu ve her şeyde ondan zerre bulunduğu konusunda fikirlerde bulunmuş ve kişinin gerçek şekilde kendi nefsinden kurulduğunda nefsinin isteklerini göz ardı ettiğinde ise Allahu Tealanın o kişide yansımalarının olması konularında düşünceler ortaya koymuştur. Hallacı Mansur dönemin inanç ve ibadet konularında gerçeği arayarak sorular sormuş ve tasavvuf konularını yakın bulmuş bir bilge olarak bilinmektedir.

        HALLACI MANSUR HİKAYESİ NEDİR?

        Hallacı Mansur enel hak kelimelerini kullanan ve tercüme olarak ben hakkım anlamına gelen sözler derinliğine bakılmadan açıklandığı için idam edilen bir kişidir. Hallacı Mansur ben hakkım diyerek Allahu Tealanın kişinin imanı derecesinde kalbine zuhur etmesinden bahsetmektedir.

        Hallacı Mansur döneminde şirk işleyen bir kişi olduğu düşüncesiyle dışlanmakla kalmayıp idam edilmiştir.

        HALLACI MANSUR EN BİLİNEN SÖZLERİ NELERDİR?

        Hallacı Mansur özlü sözler söylemiş ve sözleri günümüze kadar ulaşmış bir kimsedir. En bilinen sözlerini ise şöyle sıralamak mümkündür.

        Cehennem acı çektiğimiz yer değil bilakis acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir.

        Bu dünyayı cehenneme çevirenler cennete gitmek ister.

        Dünyadan vazgeçmek nefsin işidir. Önemli olan ruhun işi olan ahiretten vazgeçmektir. Hallacı Mansur bu sözleriyle birçok tepki almasına rağmen sözlerinde imanın derecelerine ve kalbi imana dikkat çekerek konunun tasavvufi yanını vurgulamıştır.

        Hallacı Mansur günümüzde de bazı kesimlerce söyledikleri yüzünden farklı tepkiler almakta olup bir kısım tasavvuf ehli ise kendisinin kıymetli bir zat olduğunu ifade etmektedir.

        HALLACI MANSUR KİTAPLARI

        Tavsin

        Divan

        Ta’Sînû’l Ezel ve’l-Cevherû’l-Ekber ve’ş-Şeceretû’n-Nûr’iyye

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