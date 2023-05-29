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Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin nafaka davasında karar

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry ile eski sevgilisi Gabriel Aubry arasında 10 yıldır süren nafaka davası karara bağlandı

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  • Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin nafaka davasında karar

    'Monster's Ball' (Kesişen Yollar) adlı filmde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazanan ABD'li oyuncu Halle Berry, Nahla Ariela (15) adını verdiği çocuğunun babası olan eski sevgilisi Kanadalı model Gabriel Aubry ile velayet ve nafaka sebebiyle uzun süredir mahkemede karşı karşıya geliyordu.
  • Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin nafaka davasında karar

    56 yaşındaki aktris, ilk kez 2014'te Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne çıktığında; Aubry’ye aylık 16 bin dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.
  • Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin nafaka davasında karar

    Ünlü isim, 2021'de bu rakamı ayda 8 bin dolara indirmeyi başarmıştı. Berry, ancak bununla birlikte yıllık 1.95 milyon doları aşan gelirinin yüzde 4.3'ünü de eski sevgilisine ödemeye zorlanmıştı.
  • Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin nafaka davasında karar

    DailyMail'in haberine göre; film başına yaklaşık 10 milyon dolar kazandığı bildirilen Halle Berry, ödemeye zorlandığı miktarı 4.5 milyon dolarla sınırlamayı başardı. Bu da ünlü oyuncunun aylık ödemelere ek olarak her yıl eski partnerine ödeyeceği en fazla miktarın yılda yaklaşık 110 bin dolar olacağı anlamına geliyor.
  • Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin nafaka davasında karar

    Halle Berry, 2005'te Eric Benet'ten boşanmasının ardından model Gabriel Aubry ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ilişkisi 5 yıl sürdü. Berry, 2013'te evlendiği Olivier Martinez ile birlikte kızı Nahla'yı da alarak Fransa'ya taşınmaya çalışması, Aubry'i kızdırmıştı.
  • Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin nafaka davasında karar

    Halle Berry, daha önce de nafaka ödemelerinin yüzde 80'e varan oranlarda azaltılması gerektiğini iddia etmiş ve Aubry'yi kendisine gönderdiği ödemelerle geçinmekle suçlamıştı.

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