Halle Berry'nin eski eşi Olivier Martinez'e ödeyeceği nafaka belli oldu

Oyuncunun, Maceo’nun üniforması ve okul malzemeleri de dahil olmak üzere özel okuldaki ücretini ve okul dışı faaliyetlerine ait masrafların yüzde 100’ünü ödemesi gerekiyor. Berry, Martinez’e 2023/2024 öğretim yılı için de tazminat ödeyecek.

Halle Berry, Nahla Ariela (15) adını verdiği çocuğunun babası olan eski sevgilisi Kanadalı model Gabriel Aubry ile velayet ve nafaka sebebiyle de karşı karşıya gelmişti.

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Ünlü isim, 2021'de bu rakamı ayda 8 bin dolara (yaklaşık 206 bin TL) indirmeyi başarmıştı. Berry, ancak bununla birlikte yıllık 1.95 milyon doları aşan gelirinin yüzde 4.3'ünü de eski sevgilisine ödemeye zorlanmıştı.

Film başına yaklaşık 10 milyon dolar kazandığı bildirilen Halle Berry, ödemeye zorlandığı miktarı 4.5 milyon dolarla sınırlamayı başardı. Bu da ünlü oyuncunun aylık ödemelere ek olarak her yıl eski partnerine ödeyeceği en fazla miktarın yılda yaklaşık 110 bin dolar olacağı anlamına geliyor.