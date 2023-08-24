Halle Berry'nin eski eşi Olivier Martinez'e ödeyeceği nafaka belli oldu
Ünlü oyuncu Halle Berry, 2016'da boşandığı eski eşi Fransız Olivier Martinez'e 7 bin 360 Euro (yaklaşık 207 bin lira) nafaka ödeyecek. Berry'nin bir diğer eski eşi Kanadalı Gabriel Aubry'ye ise aylık 8 bin dolar (yaklaşık 205 bin TL) nafaka ödemesine karar verilmişti
'Monster's Ball' (Kesişen Yollar) adlı filmde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazanan Halle Berry ile 2013 - 2016 yılları arasında evlilik yaşadığı eski eşi oyuncu Fransız Olivier Martinez arasındaki nafaka davası karara bağlandı.
Maceo adında dokuz yaşında bir oğulları olan ikiliden Halle Berry, eski kocası Olivier Martinez'e nafaka olarak ayda 7 bin 360 euro (yaklaşık 207 bin lira) ödeyecek.
Ünlü oyuncunun ayrıca iki milyon doların üzerinde elde etmiş olduğu gelirin de yüzde 4.3’ünü ödemesi gerekecek.
Oyuncunun, Maceo’nun üniforması ve okul malzemeleri de dahil olmak üzere özel okuldaki ücretini ve okul dışı faaliyetlerine ait masrafların yüzde 100’ünü ödemesi gerekiyor. Berry, Martinez’e 2023/2024 öğretim yılı için de tazminat ödeyecek.
DİĞER ESKİ EŞİNE DE 8 BİN DOLAR ÖDÜYOR
Halle Berry, Nahla Ariela (15) adını verdiği çocuğunun babası olan eski sevgilisi Kanadalı model Gabriel Aubry ile velayet ve nafaka sebebiyle de karşı karşıya gelmişti.
56 yaşındaki aktris, ilk kez 2014'te Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne çıktığında; Aubry’ye aylık 16 bin dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.
Ünlü isim, 2021'de bu rakamı ayda 8 bin dolara (yaklaşık 206 bin TL) indirmeyi başarmıştı. Berry, ancak bununla birlikte yıllık 1.95 milyon doları aşan gelirinin yüzde 4.3'ünü de eski sevgilisine ödemeye zorlanmıştı.
Film başına yaklaşık 10 milyon dolar kazandığı bildirilen Halle Berry, ödemeye zorlandığı miktarı 4.5 milyon dolarla sınırlamayı başardı. Bu da ünlü oyuncunun aylık ödemelere ek olarak her yıl eski partnerine ödeyeceği en fazla miktarın yılda yaklaşık 110 bin dolar olacağı anlamına geliyor.
Halle Berry, 2005'te Eric Benet'ten boşanmasının ardından model Gabriel Aubry ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ilişkisi 5 yıl sürdü. Berry, 2013'te evlendiği Olivier Martinez ile birlikte kızı Nahla'yı da alarak Fransa'ya taşınmaya çalışması, Aubry'i kızdırmıştı.
Halle Berry, daha önce de nafaka ödemelerinin yüzde 80'e varan oranlarda azaltılması gerektiğini iddia etmiş ve Aubry'yi kendisine gönderdiği ödemelerle geçinmekle suçlamıştı.