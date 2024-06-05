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        Haberler Dünyadan Halsey'den üzücü haber - Magazin haberleri

        Halsey'den üzücü haber

        ABD'li şarkıcı Halsey, Lösemi (Kan Kanseri) ile mücadele ettiğini duyurdu. "Hayatta olduğum için şanslıyım" diyen şarkıcı, hastanede tedavi görürken çekilen görüntülerini yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:30
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        Bir süre önce yollarını ayırdığı Türk senarist Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından geçirdiği zor günleri anlattı.

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        Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı.

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        Ünlü şarkıcı, paylaşımında net bir açıklama yapmadı ancak gördüğü tedavinin işaretlerini ima etti.

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        29 yaşındaki şarkıcının bazı görüntülerde gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

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        Ayrıca stüdyoda şarkılarını seslendirirken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaşan Halsey; "Uzun hikâyenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikâyenin uzunu bir albüm yazdım" dedi.

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        Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey paylaştığı videolardan birinde de kendini yaşlı bir kadın gibi hissettiğini belirterek; "Kendime hasta olmak için iki yıl süre veriyorum" ifadelerine yer verdi.

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        Halsey'in takipçileri, ünlü şarkıcıya destek mesajları yolladı.

        #Halsey
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